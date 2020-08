Van 11 Pepsico-medewerkers in quarantaine zijn er al zeker zeven niet besmet Gudrun Steen

18 augustus 2020

14u33 0 Veurne Vorige week liet één van de medewerkers bij de chipsfabriek Pepsico in Veurne weten een positieve test te hebben afgelegd voor Covid-19. Elf van zijn dichtste collega’s moesten in quarantaine. Al zeker zeven van hen zijn niet besmet.

“Maar ze blijven uit voorzorg wel thuis”, reageert Japo Ouwerkerk van Pepsico. “De zeven resultaten die we al binnen kregen van onze medewerkers zijn bemoedigend. De andere medewerkers die zich hebben laten testen wachten nog op de uitslag. Ons protocol is dat mensen twee weken in quarantaine blijven, ongeacht of ze getest worden of niet.”

Vrijdag werd duidelijk dat een Pepsico-medewerker besmet was. Niet de volledige ploeg waarin die persoon werkzaam was, werd in quarantaine gezet en dat baarde een aantal personeelsleden zorgen. Toch ging iedereen aan de slag. “We hopen dat de betrokken werkkracht snel herstelt en dat de anderen veilig blijven”, zegt Japo. “We leggen al maanden sterke maatregelen op. Zo controleren we de temperatuur van de mensen wanneer ze binnenkomen, handhaven we versterkte hygiënevoorschriften en moeten de medewerkers een mondmasker dragen wanneer ze niet op anderhalve meter afstand kunnen werken. We blijven er bij onze mensen op aandringen dat ze ook buiten het bedrijf alle opgelegde maatregelen blijven naleven.”