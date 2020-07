Vakantietip – Speuren langs de gloednieuwe Westkustfietsroute Gudrun Steen

01 juli 2020

15u26 4 Veurne Westtoer stelt de nieuwe Westkustfietsroute voor die De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne met elkaar verbindt door een omloop van ruim 48 kilometer. Het koppelt er deze zomer een zoektocht aan vast.

Zeshoekige bordjes wijzen de weg vanuit het centrum van De Panne, door de duinen van Koksijde naar Nieuwpoort-Bad en -Stad en zo tot in de historische kern van Veurne. Onderweg zie je talrijke bezienswaardigheden en kan je even uitrusten bij de lekkere adresjes. Tot 8 november kan je bovendien meedoen aan een fotozoektocht. De bedoeling is dat je een reeks beelden van bezienswaardigheden onderweg in de juiste volgorde plaatst. De inzet is een verblijfsarrangement in West-Vlaanderen. Koop je de routekaart voor 3 euro, dan krijg je er gratis een deelnameformulier voor de speurtocht bij.