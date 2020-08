Update – De elf Pepsico-medewerkers die preventief in quarantaine moesten, kunnen maandag weer aan de slag Gudrun Steen

20 augustus 2020

14u41 13 Veurne Vorige week vrijdag raakte bekend dat een werknemer van chipsproducent Pepsico besmet was door het coronavirus. De elf medewerkers die met hem in dezelfde ploeg werkten en uit voorzorg thuis moesten blijven zijn allemaal virusvrij en mogen maandag terug aan de slag.

“De besmette medewerker is thuis aan het herstellen”, reageert Japo Ouwerkerk van Pepsico. “De veertiendaagse quarantaine die we preventief aan zijn elf dichtste collega’s hadden opgelegd loopt eind deze week af. Ze zijn allemaal getest en gelukkig was niemand besmet. Die medewerkers mogen maandag opnieuw aan het werk. We blijven de strikte maatregelen goed opvolgen. Samen met onze medewerkers zijn we alert voor symptomen. Daarnaast blijven we op het hard drukken hoe belangrijk het is om ook buiten het werk alles goed op te volgen op vlak van het dragen van een mondmasker, hygiëne en het respecteren van de afstand.”