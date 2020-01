Uniek: Veurne heeft een eigen stadsband en die debuteert morgen op de nieuwjaarsreceptie GUS

09 januari 2020

14u47 0 Veurne Op de receptie voor het Veurnse personeel morgen vrijdag is een optreden gepland van The Finest. Dat is de eerste stadsband ooit en bestaat uitsluitend uit werknemers die voor het Veurnse stadsbestuur werken. De bandleden hopen in de toekomst te kunnen optreden op allerlei evenementen met covers van de jaren zestig tot nu.

The Finest dat zijn Tom Van Rompaey (34) van de communicatiedienst, Björn Pollentier (40) van dienstencentrum De Zonnebloem, ICT’er Michel Straudinger (53), beleidsmedewerker Leven en Welzijn Peter Debeir (51), Siebren Sevenois begeleider bij bko Benjamien (27), Stephanie Pauwels (35) van Visit Veurne en Adriaan Van Elslander (27) van de jeugddienst. “Het begon in februari 2018. Net voor een vergadering ontdekten Björn en ik dat we een passie voor muziek deelden. Hij drumt en speelt saxofoon en ik ben gitarist”, vertelt Tom. “Na een spontane jamsessie waarop ook bassist Michel al aanwezig was, wisten we dat we verder wilden. Vervolgens sloot zanger Siebren zich aan en hielp Peter, met zijn muzikale ervaring, onze band kneden. Tot slot konden we zangtalent Stephanie overtuigen en techneut Adriaan.”

Unieke stadsband

“Ik denk niet dat er veel steden in Vlaanderen zijn met een eigen stadsband”, lacht Tom. “We werken allemaal voor Veurne en de beleidsploeg steunt ons idee. We mogen van hen een repetitieruimte en materiaal gebruiken. We spelen covers van nummers uit de jaren zestig tot nu. Morgen vrijdag knallen we voor een eerste keer op de receptie voor onze collega’s. Naast muzikaal zullen we ook visueel overtuigen. En daarna? Als het stadsbestuur ons nodig heeft staan we paraat. Ook voor privé-feesten zijn we inzetbaar.”

Rest nog de naam The Finest. Ook daar is over nagedacht. “Het was Björn die er toe kwam. We zijn uiteraard allemaal fijne mensen”, knipoogt Tom. “Maar een ‘fine’ betekent ook ‘boete’ en Veurne is toch gekend als boetestad door zijn jaarlijkse Boetprocessie. We doelen uiteraard niet op de letterlijke betekenis van boete.”