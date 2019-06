Twintiger in hals gestoken omwille van liefdesaffaire: slachtoffer buiten levensgevaar Jelle Houwen

14 juni 2019

00u56 2 Veurne Het landelijke Houtem, een dorpje en deelgemeente van Veurne, werd gisterenavond opgeschrikt door een steekpartij in een woning. Een twintiger werd er in de hals gestoken omwille van een liefdesaffaire. De man is buiten levensgevaar.

De steekpartij vond plaats rond 19 uur in de Sacramentstraat in Houtem. In een woning waar een koppel twintigers woont ontstond plots een hevige discussie. Een andere man nam er plots een steekwapen, vermoedelijk een mes, en haalde ermee uit richting de hals van de bewoner van het huis. Die liep een gapende wonde op in de hals. Na de steekpartij vluchtte de dader, ook een twintiger, weg uit de woning.

De vrouw belde daarop meteen de hulpdiensten waarna een ambulance, een MUG-dienst en de politie ter plaatse kwamen. De twintiger kreeg meteen de dringendste zorgen toegediend ter plaatse. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis van Veurne.

Niet in levensgevaar

“Het slachtoffer raakte ernstig gewond maar verkeert niet in levensgevaar”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “Wat er precies gebeurde in de woning wordt nog onderzocht maar de feiten kaderen in een relationele sfeer. Na de feiten stapte de dader weg van de woning. Toen onze ploegen ter plaatse kwamen is hij zich korte tijd later zelf komen aandienen. De man werd gearresteerd en werd gisterenavond nog verhoord.”

Wat het motief is voor de steekpartij wordt nog onderzocht. Vandaag beslist het parket van Veurne wat het met de dader zal doen.