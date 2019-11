Tweelingbroer en zoon brengen eerbetoon aan overleden Ludo Tyteca (69) GUS

05 november 2019

14u26 0 Veurne Ludo Tyteca (69), een bekend man in Veurne, is overleden. Ze hele leven werkte hij in de bibliotheek van Veurne. Hij was ook een gedreven fotograaf. Zijn tweelingbroer en zoon brengen een passend eerbetoon.

De begrafenisplechtigheid vond op 2 november plaats. “Acht maanden heeft mijn broer gevochten, maar het was een ongelijke strijd”, vertelt tweelingbroer José, die in Steenkerke woont. In dat dorp groeiden ze op. “Hoe vaak hebben we niet elk in een hoek van de kamer gestaan, omdat we voor de zoveelste keer kattenkwaad hadden uitgehaald? Een hamer door de ruit van de serre of de stofjas van ons pa inkorten met de grote schaar of al rolschaatsend achter een fiets hangen met de pas gekochte communiekledij en dan thuis komen met een grote scheur erin. Het zijn herinneringen die we koesteren. Onze zus Marie-Roos stierf toen ze 39 jaar was. Ludo ligt er nu naast en ook vlak bij zijn ouders in Steenkerke.”

Zijn hele loopbaan werkte Ludo in de bibliotheek. “Nog voor het tijdperk van de computer en het internet begeleidde hij menig student in de zoektocht naar de juiste informatie. Tot 2010 heeft hij er met veel plezier gewerkt”, weet zoon Dries.

Fotografieprijzen

Dé uitlaatklep van Ludo was fotografie. “En hij was er goed in”, bevestigen Dries en José. “De koninklijke fotoclub Westhoek bestaat zestig jaar en is een van de stichtingsclubs van de West-Vlaamse fotografie. Eind 1970 werd hij secretaris. De tweejaarlijkse tentoonstellingen in Veurne waren steeds een hoogtepunt. Een aantal prijzen dat hij met zijn foto’s won, prijkt in de kast. Ook de culturele raad lag hem nauw aan het hart.”

Naast fotografie ging Ludo graag op reis met zijn echtgenote Martine Dumon, broer José en schoonzus Monique of met vrienden. Hij ging ook graag vissen met zijn broer en met vriend Philippe. Ludo had twee kinderen en vier kleinkinderen.

Pijnloos en sereen is Ludo op maandag 28 oktober gestorven. Het was een ochtend waarop de nevelslierten en de stralen van de opkomende zon hem kwamen bedanken voor de vele mooie natuurfoto’s die hij in zijn leven heeft gemaakt Tweelingbroer José Tyteca

“Wie had kunnen denken dat onze reis naar Wenen in december vorig jaar de laatste zou zijn”, zegt José. “In februari kreeg hij het vreselijke verdict. Hij bereidde zijn afscheid zorgvuldig voor, koos de muzieknummers en foto van zijn afscheidsprentje. Pijnloos en sereen is hij maandag 28 oktober gestorven. Het was een ochtend waarop de nevelslierten en de stralen van de opkomende zon hem kwamen bedanken voor de vele mooie natuurfoto’s die hij in zijn leven heeft gemaakt.”