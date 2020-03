Tweede stockverkoop dit weekend in Beach Village Gudrun Steen

02 maart 2020

10u49 0 Veurne Op 6, 7 en 8 maart openen Charlotte Deltombe en Ward Vandewalle opnieuw de deuren van hun loods Beach Village in Veurne voor een stockverkoop.

Zestien lokale handelaars uit de regio Veurne en de Westkust doen mee. “We willen de plaatselijke middenstand samenbrengen op één plaats. Zo maakt de klant sneller kennis met het aanbod. Om het extra gezellig te maken richten we een bar in”, knipoogt Charlotte. Het aanbod is heel divers. Dat gaat van kledij en schoenen tot computers, meubels, design, uurwerken en wijn.

Vrijdag ben je van 14 tot 20 uur welkom, zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 16 uur. De loods vind je in de Sint-Idesbaldusstraat 41 in Veurne. Er is voldoende parking langs het gebouw.