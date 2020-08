Twee treinen met 250 reizigers gestrand in Veurns station door problemen aan spoorwegbrug Bart Boterman

07 augustus 2020

15u42 0 Veurne Door een incident aan een spoorwegbrug in Veurne zijn vrijdagvoormiddag twee treinen uit het binnenland gestrand in het Veurnse station. Twee keer dienden zo’n 250 reizigers, die naar De Panne spoorden, af te stappen en vervangbussen te nemen. “Er is snel geanticipeerd en daarom kon de situatie in het station onder controle worden gehouden”, zegt commissaris Jorik Debruyne van de lokale politie Spoorkin.

Het defect ontstond rond 10.30 uur vrijdagmorgen, waardoor de treinen dienden halt te houden in het Veurnse station. Ook de politie werd opgeroepen om alles in goede banen te lijden. Toestanden zoals in het Oostendse station van vorige vrijdag vielen immers te vermijden. “De NMBS kreeg tijdig een foutmelding en kon nog snel alles in gereedheid brengen om de reizigers op te vangen. Iedereen werd netjes verspreid over de perrons en naast het station, in afwachting van de vervangbussen. Die waren na een kwartier al ter plaatse”, zegt commissaris Jorik Debruyne van PZ Spoorkin.

“In tussentijd kregen de reizigers een flesje water toebedeeld alsook een versnapering. Toestanden zoals in Oostende zijn hier gelukkig vermeden. De reizigers zijn ook netjes geïnformeerd en onrust is niet ontstaan”, aldus Debruyne. Rond 13 uur was het probleem opgelost en reden de treinen opnieuw door naar De Panne.