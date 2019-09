Twee jaar geleden kreeg sergeant Jan (52) zware spierziekte, zaterdag dragen zijn brandweervrienden opendeur aan hem op Bart Boterman

19 september 2019

15u14 0 Veurne Het was de uitdrukkelijke wens van brandweersergeant Jan Bouttry (52) uit Veurne, nog eens een opendeurdag meemaken in zijn geliefde brandweerkazerne. Zondag is het zo ver. “Bij onze sergeant Jan werd twee jaar geleden de spierziekte ALS vastgesteld en het gaat jammer genoeg snel bergaf met hem. Normaal hielden we dit jaar geen opendeurdag, maar speciaal voor Jan doen we het toch. De opbrengst gaat naar de ALS-Liga”, vertelt sergeant Jurgen Bauden, collega en vriend van Jan Bouttry. Er staan heel wat demonstraties en activiteiten op het programma.

Eind 2017 kreeg Jan Bouttry het zware verdict te horen: hij lijdt aan de spierziekte ALS. Na 33 jaar als brandweerman diende hij er noodgedwongen mee te stoppen. Ook zijn loodgietersbedrijf moest hij met pijn in het hart opdoeken. “Jan is al twee jaar met ziekteverlof, maar we zijn hem lang niet vergeten. Integendeel, we missen hem bij ons korps. Hij was een van onze hoekstenen. Van Jan kon je echt veel leren, zowel als brandweerman en als mens. Hij heeft ook veel mensenlevens gered, zowel als duiker en als bevelhebber tijdens interventies”, steekt sergeant Jurgen Bauden van de brandweerpost Veurne ons toe.

Snel bergaf

“Maar het gaat jammer genoeg snel bergaf met hem. Praten, slikken en bewegen begint erg moeilijk te worden. Op de laatste algemene vergadering van onze brandweerpost gaf Jan te kennen dat hij graag nog eens een echte opendeurdag had meegemaakt in zijn geliefde kazerne. Normaal gezien vindt de opendeurdag slechts om de vijf jaar plaats, omdat de organisatie heel wat voeten in de aarde heeft. Maar omdat Jan het wenst, zijn we onmiddellijk in gang geschoten. Zijn wens willigen we met plezier in. Zondag 22 september is het zo ver", aldus sergeant Jurgen Bauden, die zijn schouders onder de opendeurdag stak.

Fire For Jan

Eerder organiseerden brandweerlieden van Veurne al een benefiet onder de noemer Fire For Jan en organiseerden ze tal van acties in het kader van de Warmste Week. “Jan mocht kiezen aan welk goed doel we de opbrengsten gaven. Hij koos telkens de ALS-liga, om onderzoek naar de bestrijding van de ziekte te ondersteunen. Ook tijdens de opendeurdag van zondag zal de opbrengst naar de ALS-liga gaan”, gaat Jurgen verder. Zo zijn er speciale badges vervaardigd met ‘Fire For Jan’, die te koop aangeboden zullen worden.

“Jan zo zien aftakelen, valt ons erg zwaar. Het zal een emotioneel moment worden als Jan zondag aankomt. Hij heeft zijn rolstoel inmiddels moeten omruilen in een elektrisch exemplaar om mobiel te blijven. De opendeurdag wordt voor hem een loodzware fysieke inspanning, waarvan hij lang zal moeten recupereren. Maar aan de andere kant kijkt hij er ook enorm naar uit”, aldus collega Jurgen. Jan Bouttry zal er samen met zijn gezin, die hem door en door steunt, aanwezig zijn.

Zelfs de mugheli komt langs

De opendeurdag vindt zondag plaats tussen 11 tot 17 uur in de kazerne in de Nijverheidsstraat. Er zijn tal van demonstraties voorzien en alle facetten van de brandweer komen aan bod. Ook de politie Spoorkin, SOS Reptiel, dierenasiel Ganzeweide, defensie, de ALS-Liga en de organisatie achter de mugheli zullen aanwezig zijn met een standje. De mugheli zal bovendien even tot bij de kazerne vliegen. “We hopen een mooie som in te zamelen voor de ALS-Liga. We zijn overigens verheugd om te horen dat het Veurns Vocaal Ensemble, dat zondag een ode aan Will Tura geeft in Furnevent, de opbrengst eveneens aan de ALS-Liga zal schenken”, besluit Jurgen Bauden.