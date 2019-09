Twee chauffeurs in cel die transmigranten voor mensensmokkelbende naar snelwegparkings voerden Siebe De Voogt

13 september 2019

14u42 0 Veurne Twee mannen van Albanese origine zitten in de cel op verdenking van mensensmokkel. Ze speelden chauffeur voor smokkelaars en voerden transmigranten naar de snelwegparkings, waar ze met medeweten van truckers op vrachtwagens werden gestoken. In hetzelfde dossier werden eind augustus al drie Albanezen en een Litouwer opgepakt.

Het onderzoek ging begin dit jaar van start, toen de politiezone Spoorkin verschillende Albanezen aantrof in de streek rond Veurne. Het team mensensmokkel van de FGP West-Vlaanderen slaagde erin om een mensensmokkelorganisatie in kaart te brengen. Na maanden onderzoek konden op 29 augustus drie Albanezen en een Litouwer worden aangehouden. De politie onderschepte een Litouws voertuig met twee Albanese slachtoffers en de Litouwse verdachte aan boord. Kort nadien konden ook zijn twee kompanen worden gearresteerd. Afgelopen week werden in hetzelfde dossier nóg twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 34-jarige Belg en 42-jarige Serviër, beiden van Albanese origine.

Volgens het Brugse parket voerden de verdachten transmigranten van hun verblijfplaats naar de smokkelplaatsen. De bende waar ze deel van uitmaakten schakelde vrachtwagenchauffeurs in voor gegarandeerde transporten. Met medeweten van de truckers werden dus Albanese vluchtelingen richting het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld vanop verschillende parkings langs snelwegen en binnenwegen. Om hoeveel transporten het gaat, moet het verdere onderzoek uitwijzen. In afwachting verlengde de raadkamer de aanhouding van de twee chauffeurs vrijdagmorgen met een maand. De aanhouding van de vier andere verdachten werd eerder al verlengd.