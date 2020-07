Twaalf mensensmokkelaars, die samenwerkten met truckers, moeten weldra voor rechter komen Siebe De Voogt

10 juli 2020

13u15 1 Veurne Twaalf leden van een Albanese mensensmokkelorganisatie moeten over een tiental dagen voor de correctionele rechtbank verschijnen. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. De verdachten smokkelden transmigranten met medeweten van truckchauffeurs naar het Verenigd Koninkrijk vanop West-Vlaamse snelwegparkings.

Het onderzoek ging begin vorig jaar van start, toen de politiezone Spoorkin verscheidene Albanezen aantrof in de streek rond Veurne. Het team mensensmokkel van de FGP West-Vlaanderen slaagde erin om een mensensmokkelorganisatie in kaart te brengen. Na maanden onderzoek konden op 29 augustus drie Albanezen en een Litouwer worden aangehouden. De politie onderschepte een Litouws voertuig met twee Albanese slachtoffers en de Litouwse verdachte aan boord. Kort nadien konden ook zijn twee kompanen worden gearresteerd.

De verdachten bleken deel uit te maken van een smokkelorganisatie die vrachtwagenchauffeurs inschakelde voor gegarandeerde transporten. Met medeweten van de truckers werden Albanese vluchtelingen richting het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld.

Om hoeveel transporten het gaat, is nog niet duidelijk. Na een jaar onderzoek konden in totaal twaalf bendeleden worden geïdentificeerd. De Brugse raadkamer besliste hen vrijdagmorgen door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Het proces gaat al op 20 juli van start. Enkele verdachten zitten nog steeds in de gevangenis.