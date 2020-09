Trio twintigers veroordeeld voor 17 inbraken in voetbalkantines, scholen en lokalen van jeugdverenigingen Bart Boterman

22 september 2020

14u32 0 Veurne Twee jongemannen van 22 en 24 en een vrouw van 22 zijn veroordeeld voor 17 inbraken in kantines van voetbalclubs, lokalen van jeugdverenigingen en scholen in een deel van West-Vlaanderen. De twee mannen uit Veurne en Middelkerke sloegen telkens hun slag terwijl de vrouw uit Veurne in de wagen zat.

De feiten vonden plaats in het najaar van 2018 en begin 2019. In De Panne werd ingebroken in de kantine van de voetbalclub Adinkerke, twee keer in de gebouwen van het KTA en GO! Centrum Volwassenenonderwijs en in het scoutslokaal. Ook in Koksijde werd binnengebroken in het scoutslokaal en in de school GO! De Viertorre. In Diksmuide werd de kantine van de voetbalclub van Keiem het doelwit, net als de hondenclub van Esen. Nog een inbraak gebeurde in de kantine van de voetbalclub van Merkem. Ook in Reninge, Veurne, Alveringem en Zarren viseerden de inbrekers de voetbalkantines. Tot slot was er ook nog een inbraak in het Technisch Atheneum in Ieper.

Dol op Zwanworsten

Telkens gingen ze met geld uit de kassa’s en kluizen aan de haal, net als etenswaren en elektronica. Alles samen gaat het om een enkele duizenden euro. Bij de scholen werden hoofdzakelijk elektronica en gereedschappen buit gemaakt. Opvallend: de jonge inbrekers waren blijkbaar liefhebbers van BiFi- en Zwanworsten, aangezien die meermaals opduiken in de lijst met gestolen goederen.

Kindje gekregen

Er werd 2 jaar cel gevorderd voor de twee jongemannen en 18 maanden cel voor de jonge vrouw. “Mijn cliënt deed dit uit financiële problemen”, pleitte de advocaat van de 24-jarige beklaagde F.O. “Na zijn arrestatie in het voorjaar van 2019 heeft hij het licht gezien. Drie maanden voorhechtenis maakten een grote indruk op hem. Hij heeft zijn leven volledig over een andere boeg gegooid en het zou jammer zijn om al die inspanningen teniet te doen. Hij heeft nu een nieuwe vriendin, een kindje en vast werk. De maatschappij en hijzelf zouden meer baat hebben bij een werkstraf.” De rechter ging in op het pleidooi en vonniste 90 uur werkstraf.

Moeilijke jeugd

De advocaat van de andere mannelijke verdachte, M.S. (22), pleitte dat zijn cliënt een moeilijke jeugd kende door de scheiding van zijn ouders en het feit dat zijn vader niet naar hem omkeek. “Hij heeft spijt en is bereid de geleden schade te vergoeden”, aldus het pleidooi. De rechter gaf hem 18 maanden cel, weliswaar met uitstel onder voorwaarden. De advocate van de jonge vrouw vroeg dan weer de vrijspraak. “Mijn cliënte ging af en toe mee met de wagen en bleef zitten. Ze wist niet waar haar toenmalige vriend mee bezig was. Toen ze erom vroeg, antwoordde hij niet. Intussen heeft mijn cliënte een vast contract bij haar werkgever in Oostende. Ontneem haar die kans niet”, aldus de advocate.

Geen straf

De vrouw kwam uiteindelijk weg met een probatie-opschorting. Daarbij werd ze wel degelijk schuldig bevonden, maar krijgt ze geen straf, weliswaar als ze de opgelegde voorwaarden niet schendt. Twee gedupeerden stelden zich burgerlijke partij en krijgen een schadevergoeding toegewezen.