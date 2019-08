Toch geen vonnis voor aanvallers Thibault: vonnis uitgesteld door juridisch-technische redenen Bart Boterman

14 augustus 2019

15u50 2 Veurne Er is nog geen vonnis uitgesproken in de zaak rond het gewelddadige incident op de Appelmarkt in Veurne, waarbij de 26-jarige Thibault Schamp uit Veurne in coma werd geslagen. Het openbaar ministerie eiste 37 maanden cel ten aanzien van twee geweldenaars en het vonnis stond gepland op woensdag 14 augustus. Maar vanwege juridisch-technische redenen is het vonnis uitgesteld naar 11 februari 2020.

Het incident gebeurde in de nacht van 20 op 21 april. Thibault Schamp besloot voor zijn 26ste verjaardag nog eens uit te gaan op de Appelmarkt in Veurne met vrienden. Maar daar ontstond een vechtpartij met G.V. en J.C., zonder echte aanleiding. Het slachtoffer liep onder meer een hersenbloeding op en lag twee en een halve week lang in coma. De pleidooien zijn inmiddels gevoerd. Het openbaar ministerie vervolgde onder de tenlastelegging opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid van langer dan vier maanden tot gevolg. Maar de strafrechter kwam tot de conclusie dat er nog geen vier maanden versteken waren sinds de feiten, dus er onmogelijk kan geoordeeld worden.

Daarom werd het vonnis uitgesteld naar 11 februari. Meer dan een half jaar later, vooral omdat er ook een deskundige werd aangesteld om na te gaan of Thibault Schamp blijvend zijn reukorgaan kwijt is door de impact van de slagen. De rechter oordeelde wel al over eventuele uitlokking, die geopperd werd door de verdediging. Van uitlokking was geen sprake, is geoordeeld.