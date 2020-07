Tien jaar cel en ruim miljoen euro boete voor kopstuk van mensensmokkelbende

Mathias Mariën

29 juli 2020

15u43 0 Veurne De Brugse correctionele rechtbank heeft een 39-jarige Brit met Kosovaarse roots bij verstek veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en ruim 1,1 miljoen euro boete als spilfiguur in een groot Albanees mensensmokkelnetwerk. In totaal zou de bende minstens 143 vluchtelingen naar het Verenigd Koninkrijk gebracht hebben. Het openbaar ministerie had twaalf jaar cel geëist.

Het onderzoek ging begin vorig jaar van start, toen de politiezone Spoorkin verschillende Albanezen aantrof in de streek rond Veurne. “Met observaties, taps en ander telefonieonderzoek slaagden we erin om een mensensmokkelorganisatie bloot te leggen”, schetste procureur Saskia Schepens tijdens de zitting. “De hoofdverantwoordelijke zat in het Verenigd Koninkrijk en werkte samen met enkele mannen in ons land die in zijn opdracht alles coördineerden op Belgisch grondgebied. We konden plaatsen lokaliseren waar de slachtoffers werden ondergebracht, alvorens ze naar vrachtwagens werden gevoerd die in Frankrijk klaarstonden om naar het Verenigd Koninkrijk te trekken. Bij aankomst over het Kanaal moesten de slachtoffers betalen.”

In totaal was de bende van januari 2018 tot eind augustus 2019 verantwoordelijk voor minstens zestig smokkels. Vooral in de zomer van 2019 waren ze erg actief. Tijdens die transporten werden minstens 143 mensen binnengeloodst in het Verenigd Koninkrijk. Adriatik H., een Brit van Kosovaarse origine, werd door het openbaar ministerie als de spilfiguur gezien. De slachtoffers moesten ook pas bij aankomst in Engeland betalen.

In het Gentse werden de zaakjes van Adriatik H. geregeld door de Albanees Emerlir P. (40), die tot vijf jaar cel veroordeeld werd. Volgens het OM kreeg hij zijn opdrachten vanuit Engeland, maar zorgde hij zelf voor de praktische kant van de zaak. Zo schakelde hij ook twee Gentse taxichauffeurs in om de migranten naar de vrachtwagens in Frankrijk te brengen. Emre A. (35) en de Serviër Baskim P. (43) hoopten tevergeefs op een werkstraf. A. werd uiteindelijk veroordeeld tot 50 maanden cel, waarvan twee jaar effectief. P. kreeg vier jaar gevangenisstraf met uitstel.

De Albanees Klandio L. (25), voor wie acht jaar cel werd geëist, zou op zijn beurt gezorgd hebben voor de coördinatie in het Brusselse. Zo stond hij in contact met een groep Italiaanse vrachtwagenchauffeurs. L. kreeg uiteindelijk zeven jaar gevangenisstraf. Zijn Albanese rechterhand kreeg vijf jaar cel. Voor twee Albanezen die huisvesting regelden voor de transmigranten, werd 37 maanden en vier jaar cel uitgesproken.

De mensensmokkelorganisatie schakelde zelf vrachtwagenchauffeurs in om de migranten naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Vooral de 49-jarige Italiaan Giuseppe C. zou op die manier bij veel smokkels betrokken zijn. De rechter veroordeelde hem dan ook tot zes jaar gevangenisstraf. Zijn twee Italiaanse collega’s kregen voor hun aandeel in de zaak vier jaar en 37 maanden cel. Ten slotte werd een Litouwse chauffeur van de bende tot 37 maanden gevangenisstraf met uitstel veroordeeld.

In totaal werden de twaalf beklaagden veroordeeld tot 2.936.000 euro boete, waarvan slechts 336.000 euro met uitstel. Er werden ook drie voertuigen verbeurdverklaard. Alle beklaagden zijn bovendien voor vijf of tien jaar hun burgerrechten kwijt. Van zes beklaagden die verstek lieten gaan, werd de onmiddellijke aanhouding bevolen.