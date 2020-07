Sylvie opent haar digitaal puzzelpaleis. “Puzzelen is veel meer dan stukjes leggen” Gudrun Steen

09 juli 2020

15u03 6 Veurne Sylvie Dewulf (40) uit Veurne stelt haar nieuwe webshop www.puzzelpaleis.be voor. Ze heeft een voorraad van liefst 300 puzzels, van 50 tot 33.200 stukjes.

“Als mama van drie kindjes vind ik het belangrijk om samen een activiteit te kunnen doen. Puzzelen is niet alleen leuk maar ook leerrijk”, vindt Sylvie. Vroeger had ze al eens zo’n webshop maar om persoonlijke redenen moest ze daarmee stoppen. Nu heeft ze haar leven opnieuw op het juiste spoor en herbegint ze haar vroegere passie. “Tussen alle digitale snufjes door vind ik een klassieke legpuzzel een meerwaarde. Je leert oplossingen zoeken, ontwikkelt de fijne motoriek en het boost ook het zelfvertrouwen. Eens de puzzel is afgewerkt, heb je het doel bereikt en dat geeft voldoening. Zelf ben ik al langer gepassioneerd door puzzelen maar ik merk dat het steeds moeilijker wordt om een puzzelwinkel in de buurt te vinden vandaar dat ik die leemte nu vul.” Het aanbod in de webshop is netjes gerangschikt op aantal stukjes, categorieën en koopjes. Er zijn ook accessoires verkrijgbaar om puzzels op te bergen, te sorteren en te lijmen.