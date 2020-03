Steeds meer landsgrenzen sluiten: ook in De Panne, Veurne en Alveringem barricades en controles Bart Boterman

23 maart 2020

16u42 0 Veurne Steeds meer grensovergangen gaan dicht om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Dat is ook het geval in Alveringem, Veurne (politiezone Spoorkin) en Adinkerke (politiezone Westkust).

“In onze zone hebben we dertien grensovergangen met Frankrijk. Tien daarvan zijn gebarricadeerd met betonblokken of containers. Drie grensovergangen, namelijk de Hondschootebaan in Veurne en de Lostraat en Bergenstraat in Alveringem, blijven open. Daar houden we controles en is er versterking van de federale politie. Enkel verplaatsingen die essentieel zijn, zoals van zorgverleners of landbouwers die dieren hebben zitten aan de andere kant van de grens, staan we toe”, zegt commissaris Toon Fonteyne van de lokale politie Spoorkin.

“We doen dit niet om het leven van de mensen moeilijk te maken, want dat is momenteel al moeilijk genoeg. Onze prioriteit is echter de verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan. Onze regio is momenteel nog niet zwaar getroffen en dat moeten we koste wat het kost zo houden”, aldus de commissaris. Ook twee lokale grensovergangen in Adinkerke, met name Veldstraat en de Cabourgweg , zijn gebarricadeerd, laat Ine Deburchgraeve van de lokale politie Westkust weten. Aan de grensovergangen in de Duinkerkekeiweg en de Duinhoekstraat in Adinkerke staan dan weer controleposten opgesteld om niet-essentiële verplaatsingen tegen te houden. Voorts blijven patrouilles controleren aan andere invalswegen zoals de afritten van de E40. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een proces-verbaal. De voorbije dagen schreef de PZ Westkust in totaal zo’n 200 pv’s uit voor niet-essentiële verplaatsingen.