Stad Veurne vordert mondmaskers op bij 63 bedrijven, dienstencentrum ingericht voor mensen met luchtwegenklachten en koorts Gudrun Steen

16 maart 2020

10u45 6 Veurne Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) heeft maandagmorgen mondmaskers opgevorderd bij 63 bedrijven, zoals schrijnwerkerijen en garages. Die zijn bedoeld voor zorgverleners. De verzamelde maskers met het FFP2- en FFP3-label zal het stadsbestuur wel vergoeden.

“Door het tekort aan mondmaskers ondernemen we die actie”, motiveert burgemeester Roose. “We vorderen die mondmaskers op bij 63 bedrijven die te maken krijgen met fijnstof zoals schrijnwerkerijen, garages, stukadoors en drukkerijen. Zo hopen we een voldoende voorraad te hebben voor de zorgverleners. Daarnaast hebben we het dienstencentrum De Zonnebloem ingericht als een bijzondere opvangruimte voor mensen met luchtwegenklachten, koorts of een grieperig gevoel. Bel eerst naar de huisarts of de huisartsenpost. Enkel na doorverwijzing kunnen mensen daar terecht. Rechtstreeks aankloppen bij het dienstencentrum kan dus niet.”

Wachtkamer van huisarts gesloten

De huisartsenkring IJzerstreek roept op om niet meer rechtstreeks naar de huisarts te gaan. De wachtruimtes zijn afgesloten. Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Bel de arts op en blijf thuis. In het weekend of ’s avonds is 1733 het nummer dat je kan bellen als je medische hulp wil.

3 patiënten met coronavirus

In totaal testte AZ West in Veurne 100 patiënten, van wie 79 negatief hebben getest. Twee patiënten reageerden positief op corona en verblijven in quarantaine thuis. Eén besmette patiënt is opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling.

Verder drijft het ziekenhuis zijn maatregelen op. Patiënten mogen geen bezoek krijgen, behalve ouders op de pediatrie en partner op de materniteit. Wie iets wil afgeven aan de patiënt, mag dat doen via het onthaal. De vrije consultaties zijn afgeschaft en de geplande zijn beperkt tot het minimum. Operaties die uitgesteld kunnen worden, gaan niet door, zodat de artsen, het personeel en de toestellen vrij zijn voor coronapatiënten. Tot slot zijn er een triage-afdeling en een behandelingsafdeling voor mensen met het coronavirus.