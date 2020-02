Spanning troef tijdens het Cluedo Mysterie Gudrun Steen

24 februari 2020

11u24 5 Veurne De koninklijke toneelgilde Sint-Lutgardis Veurne is volop bezig met de laatste repetities. Vanaf 13 maart voert het het Cluedo Mysterie op. Wie het stuk al heeft gezien, krijgt zwijgplicht van de acteurs en actrices.

Het belooft een spannende voorstelling te worden helemaal in de sfeer van het bekende gezelschapsspel Cluedo waarbij de spelers op zoek moeten naar de moordenaar, het wapen en de misdaadplaats. In het verhaal van de Sint-Lutgardisgilde organiseert Dokter Black een Cluedo-wedstrijd. De inzet is een nieuwe identiteit voor de winnaar. De enige voorwaarde om mee te kunnen doen is dat jouw naam in het bordspel voorkomt. Zes bijzondere kandidaten dagen op. Al snel valt er een dode en wordt het spel meteen helemaal levensecht. John Schouppe regisseert het stuk en bewerkt het scenario van Wies Geerts. De voorstellingen zijn op 13, 14, 18, 20 en 21 maart om 20 uur en op 15 maart om 17 uur telkens in zaal Zonnebloemen. Tickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via www.sint-lutgardisveurne.be.