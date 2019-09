Sluit eerste schoolweek vrijdag af met gratis optreden van Hooverphonic GUS

03 september 2019

10u54 0 Veurne De zevende editie van het gratis stadsfestival Veurne La Fête staat nu vrijdag op de affiche. Topper is Hooverphonic.

“Elk jaar proberen we met grote namen een breed publiek te boeien”, nodigt toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus) uit. “Daarnaast geven we een podium aan jong talent. Elise K uit Veurne bijvoorbeeld. Zij verwierf bekendheid door haar deelname aan het vtm-programma The Voice van Vlaanderen. Tot slot hebben we met Mooneye de winnaars van De Nieuwe Lichting van radiozender Studio Brussel geprogrammeerd. Na de optredens verzorgen de dj’s van Tweedehands voor een stevige afterparty tot 02.15 uur.” Op het festival worden enkel herbruikbare bekers gebruikt. Studentenclub Moeder Pupegaele baat de bar uit. Veurne La Fête start om 20 uur.