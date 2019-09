Sint-Omaarsgilde bestaat 40 jaar: Claude, Maggie en Nicole zijn er van bij het begin bij GUS

25 september 2019

09u39 0 Veurne De Sint-Omaarsgilde in het kleine Veurnse dorpje Beauvoorde bestaat vier decennia. Samen met regisseur Claude De Beuckelaere uit Veurne duiken we de geschiedenis in.

“Elk jaar is er een folkloristische markt in Beauvoorde. De leden van de Sint-Lutgardisgilde verzorgden telkens een wagenspel maar hielden het veertig jaar terug voor bekeken. Met inwoners uit het dorp namen wij die rol over. Ons eerste stuk ‘De Cluyte van Dulle Mie’ was een groot succes en de dorpsbewoners hadden de smaak te pakken. Het ene jaar spelen we een wagenspel, het andere een avondvullende voorstelling. De voorbije veertig jaar brachten we alle vormen van theater en speelden we ook op verplaatsing.” De veertigste verjaardag werd gevierd met een hulde aan de trouwe leden. Claude De Beuckelaere, Maggie Duquesne en Nicole Dekervel zijn er al van bij het prille begin bij. De overige gevierden zijn: Gerda Huyghe ( 15 jaar), Ingrid Mahieu (15 jaar), Mireille Prinsier (17 jaar), Pol Breyne (17 jaar), Dirk Boeten (19 jaar), Eric Deman (19 jaar), Monique Mol (21 jaar), Christine Velle (21 jaar), Nicolaas Demolder (21 jaar), Anita Vanscheeuwyck (23 jaar), Liliane Huyghe (25 jaar), Robert Bogaert (25 jaar), Stefaan Sampers (33 jaar), Lut Haghedooren (35 jaar), Marieke Stubbe (35 jaar), Luc Herreman (37 jaar), Dirk Herreman (37 jaar) en Daniël Pauwels (37 jaar)