Sint-Omaarsgilde Beauvoorde zoekt acteertalent, ervaring is niet vereist GUS

13 februari 2020

11u02 0 Veurne In 2019 bestond de Sint-Omaarsgilde Beauvoorde veertig jaar en dat viert het dit jaar met een niet-alledaagse komedie. Er komen 50 personages aan bod en met de vaste spelersgroep komt de vereniging er niet.

“Daarom zoeken we dringend nieuw acteertalent. Zowel tieners als volwassenen zijn meer dan welkom”, zegt huisregisseur Claude De Beuckelaere. “We zullen geen 50 acteurs en actrices op ons podium zetten. Met dubbelrollen kunnen we het wel aan maar dan nog is onze vaste groep te klein. Toneelervaring is geen vereiste. We begeleiden iedereen.”

En wil je kennismaken met de Sint-Omaarsgilde? Kom dan in het weekend van 22 en 23 februari naar de beurs voor streekspecialiteiten in zaal Caroline in Beauvoorde. De toneelvereniging verzorgt daar om 15, 16 en 17 uur een stukje cabaret met de welluidende titel ‘In d’oede staosje’. Dat is de naam van een volksherberg langs de spoorlijn Poperinge-Adinkerke bij Alveringem.

Info: marieke.stubbe@dedroomvlieger.be of 058 31 26 73. De regisseur Claude kan je bereiken via 0497 86 19 58 of claude.deb@telenet.be.