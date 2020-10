Sinds vader van bewoonster amok maakte, mag je niet meer zomaar centrum voor mindervaliden binnen- en buitenwandelen Bart Boterman

09 oktober 2020

12u34 1 Veurne Een 64-jarige man uit Veurne riskeert vier maanden cel voor slagen aan het personeel van Havenzate in Veurne, een centrum voor mensen met een handicap. Hij maakte amok en duwde naar een werknemer toen hij zijn dochter wou uitschrijven, maar dat geweigerd werd. “Sinds de feiten kan je in het centrum niet meer vrij binnen- en buiten wandelen", zegt de advocaat van het personeel. “Mijn cliënt mag zijn dochter al bijna een jaar niet zien. Triest", klonk het bij de verdediging.

Twee personeelsleden van Havenzate stelden zich burgerlijke partij op het proces, dat vrijdagmorgen plaatsvond. “Tot aan het incident met mijnheer J.V. had het centrum een open karakter waar iedereen binnen en buiten kon, maar dat is noodgedwongen veranderd. De dochter van de man woont er al tien jaar en heeft veel begeleiding nodig. Haar vader stond in voor de financiën, maar vond dat de facturen te hoog opliepen. Hij wou haar uitschrijven, maar dat vond de directie geen goed idee, gezien de situatie van de patiënte. De procedure van voorlopig bewindvoering werd opgestart”, pleitte Nicolas Vanspeybrouck, advocaat van de personeelsleden.

Twee weken lang waren de bewoners in paniek. Ook het personeel was flink aangedaan Nicolas Vanspeybrouck, advocaat van personeel Havenzate

“Op een dag kwam de man binnengestormd in het onthaal. Hij eist de identiteitskaart en pincode van zijn dochter. Toen het niet snel genoeg ging, snokte hij de kaart uit de handen en gaf hij een ander personeelslid nog een forse duw. Het ging er erg luid aan toe. Het incident heeft voor enorme beroering gezorgd in het centrum, waar niemand agressie gewoon is. Twee weken lang waren de bewoners in paniek. Ook het personeel was flink aangedaan. Sindsdien is het centrum niet meer vrij binnen- en buiten te wandelen”, aldus het pleidooi van de advocaat, die 500 euro schadevergoeding eiste voor het personeelslid dat werd geduwd en er een blauwe plek aan over hield. Voor het ander personeelslid volstond een symbolische euro. “Als hij maar niet terug komt”, klonk het.

Mentale leeftijd van 4 jaar

Het Openbaar Ministerie zag het iets evenwichtiger. “De man had het goed voor met zijn dochter die een mentale leeftijd van 4 jaar heeft. Hij heeft zich steeds over haar situatie bekommerd. Maar agressie lost niets op en hij heeft een kort lontje. In 2016 kreeg hij al tot 3 maanden cel met uitstel voor slagen en verwondingen. Daarom vorder ik nu 4 maanden cel", aldus de procureur.

“Kijkt als enige om naar zijn dochter”

Advocaat Dirk Dawyndt kwam op voor de beklaagde. “Meer dan een duw op de schouder en wat luid geroep is daar niet gebeurd. U moet weten dat de moeder nooit heeft omgekeken naar haar dochter en mijn cliënt zich altijd als enige het lot van het kind heeft aangetrokken, ook financieel. Door de nieuwe directie begonnen de facturen echter erg hoog op te lopen. Zijn intentie was zelf voor zijn dochter zorgen. Zijn vaderhart heeft te geweldig gesproken. Maar na de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder mag hij zijn dochter al sinds november vorig jaar niet meer zien. Hij mag er ook niet meer binnen. Triest", pleitte meester Dawyndt. De rechter vonnist op 13 november.