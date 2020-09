Servisch koppel hangt zware celstraf boven hoofd voor houden van cannabisplantage in woning in Veurne Bart Boterman

29 september 2020

16u02 0 Veurne Een Servisch koppel uit Veurne moest dinsdagmorgen voor de strafrechter verschijnen voor het houden van een cannabisplantage in hun woning. Daar werden bij een huiszoeking 545 planten aangetroffen, verdeeld over drie kamers. Elektriciteitsnetbeheerder Fluvius eiste 25.625 euro schadevergoeding voor het aftappen van elektriciteit aftapten voor de teller, om de groeilampen kosteloos te doen branden.

Volgens het openbaar ministerie hing er een sterke cannabisgeur rond de woning en viel de politie daarom binnen. Naast de 450 planten werd tal van kwekersmateriaal aangetroffen alsook 500 gram cannabis, 2.500 euro cash geld, een geldtelmachine en zakken om cannabis in te bewaren. Het koppel sliep beneden op de vloer op een dubbele matras. Volgens de procureur, die de zaak uiteen deed op het proces, trokken de man van 62 en de vrouw van 59 een uitkering van de ziekenkas. Ze zouden zaadjes kopen bij growshops in Nederland en de cannabis ook daar opnieuw verkopen.

Serviërs hebben een andere cultuur. Als je man zegt dat je niet in de kamers boven mag komen en verder geen vragen mag stellen, dan doe je dat ook Nadia Lorenzetti

De advocaten van het koppel zagen het anders. “Het is een intriest dossier waarbij mensen in erbarmelijke omstandigheden leefden. Het echtpaar is er fysiek slecht aan toe. Ze hadden met de cannabisverkoop nét voldoende om van te leven. Bovendien was de oogst al eens grotendeels mislukt. En eerlijk? De kwaliteit leek nergens naar. Toen de man aankwam in Nederland met zijn wiet, lachten ze hem gewoon uit”, pleitte advocaat Thomas Gillis, die de man vertegenwoordigde. Hij vroeg een straf met uitstel. Zijn cliënt had al drie maanden in voorhechtenis gezeten.

18 en 6 maanden cel

De advocate van de vrouw, Nadia Lorenzetti, vroeg zelfs de vrijspraak. “Mijn cliënte wist amper waarmee haar man zich inhield. Ze is ziek en heeft medicatie nodig. Serviërs hebben een andere cultuur. Als je man zegt dat je niet in de kamers boven mag komen en verder geen vragen mag stellen, dan doe je dat ook”, klonk het. Het openbaar ministerie eiste 18 maanden cel voor de man en 6 maanden cel voor de vrouw. Er werd ook een verbeurd verklaring van 10.000 euro vermogenswinst gevorderd, maar de advocaten betwistten ten stelligste dat de verkoop van cannabis dergelijk bedrag opleverde. Vonnis 13 oktober.