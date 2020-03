Schrikkelbaby Lowi ziet het levenslicht in AZ West Laurie Bailliu

01 maart 2020

18u53 0 Veurne Lowi Zyde is op schrikkeldag geboren in AZ West in Veurne. Papa Dries, mama Jolien en broer Remi zijn in de wolken. “Het is een speciale dag, dat klopt, maar we zijn vooral gelukkig dat hij gezond is”, zegt papa Dries.

Op 29 februari om 21.13 uur zag Lowi het levenslicht in AZ West in Veurne. Hij is de zoon van Dries Zyde en Jolien Vandeputte uit Stavele. Zijn grote broer heet Remi (4,5). “Lowi was uitgerekend voor 11 maart, maar is wat vroeger ter wereld gekomen. Zijn broer werd ook 10 dagen te vroeg geboren”, zegt papa Dries. “Het is inderdaad een speciale datum, maar voor ons maakte het niet echt uit. Zolang hij maar gezond is.” Lowi mat bij de geboorte 52 centimeter en woog 3,350 kilo.