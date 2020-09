Rusthuisbewoners van Ter Linden mogen opnieuw bezoek op hun kamer ontvangen Gudrun Steen

02 september 2020

11u47 1 Veurne Goed nieuws voor de bewoners van het woonzorgcentrum Ter Linden in Veurne. Vanaf vandaag mogen ze wekelijks vijf bezoeken op hun kamer ontvangen.

Let op! De bezoeker kan enkel op afspraak komen. “Door de zware inspanningen van alle medewerkers is Ter Linden gespaard gebleven van het coronavirus”, haalt schepen van Welzijn Guido Hoste (CD&V) opgelucht adem. “Het sociaal contact is voor de bewoners heel belangrijk. Daarom zocht het team van Ter Linden voortdurend naar mogelijkheden zoals videochat, raambezoek en bezoekbubbels. De volgende stap is het kamerbezoek.”

Praktisch

Een bezoek kan op maan- , dins- , donder- , vrij- en zaterdagnamiddag van 14 tot 16 uur. Maak hier een afspraak. Je kan ook bellen op 058 33 23 00. Bezoekers melden zich aan via Ingang 3 en volgen een route. Het bezoek hoeft niet op de kamer te blijven. Een wandeling op het domein van Ter Linden kan perfect. Het dragen van een mondmasker is wel verplicht.