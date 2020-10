Rookmelders voorkomen erger bij brand in Houtem Mathias Mariën

11 oktober 2020

15u40 0 Veurne Langs de Jagersstraat in Houtem is zondagochtend omstreeks 5.30 uur brand uitgebroken in de woonkamer. De rookmelders voorkwamen erger.

De bewoners lagen nog te slapen toen ze gewekt werden door het alarm van hun rookmelder. In de woonkamer hadden de sofa en salontafel vuur gevat. Ze gingen in afwachting van de hulpdiensten zelf de brand te lijf met de tuinslang. De situatie was bij aankomst van de brandweer snel onder controle. De oorzaak is vooralsnog niet duidelijk.