Rijden met Porto op leidt tot definitieve rijongeschiktheid Jelle Houwen

17 juni 2019

Een jonge vrouw die betrapt werd met enkele glaasjes Porto en witte wijn teveel op achter het stuur, is definitief lichamelijk rijongeschikt verklaard door de politierechter in Veurne. T.V. werd in maart aan de kant gezet door de politie omdat ze aan het zwalpen was over de weg. De vrouw legde een ademtest van 1,98 promille af. Ze bleek bovendien nog onder voorwaarden te staan want werd amper een jaar eerder nog veroordeeld. “De vrouw zit in een moeilijke periode in haar leven door een relatiebreuk”, sprak haar advocaat. “Ze is wat op de dool geraakt en zoekt haar toevlucht in de alcohol. Momenteel is ze zelfs opgenomen vanwege die alcoholverslaving.” De politierechter oordeelde dat de vrouw lichamelijk rijongeschikt is en nam meteen haar rijbewijs af. T.V. krijgt ook een geldboete van 4.800 euro, waarvan 1.600 euro met uitstel. Ze kreeg ook 90 dagen rijverbod.