Reserveer tijdig jouw ticket voor de halloweenshow met clown Papa Chico GUS

21 oktober 2019

13u49 0 Veurne Veurne houdt het kindvriendelijk met Halloween op 31 oktober. Het nodigt clown Papa Chico uit. Het aantal plaatsen is beperkt.

Halloween op 31 oktober in Veurne start om 16.30 uur in het stadspark. Een streetband treedt op, kinderen krijgen een geplooide ballon mee naar huis of kunnen zich laten schminken. Om 18 uur vertrekken alle spookjes van drie tot tien jaar naar dienstencentrum De Zonnebloem voor een leuke show vol verrassende acts. Aansluitend plant Toerisme Veurne nog een halloweenparty tot 21 uur. Een ticket voor de show kost drie euro. Reserveren kan bij de toeristische dienst op 058 33 55 31, infotoerisme@veurne.be of www.visit-veurne.be. Ook in het Bakkerijmuseum staat de herfstvakantie in het teken van griezels met aangepaste workshops en een zoektocht. Check snel www.bakkerijmuseum.be waar er nog plaatsjes vrij zijn.