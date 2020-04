Recyclagepark vanaf 7 april enkel na reservatie toegankelijk Gudrun Steen

02 april 2020

10u50 0 Veurne In Veurne moet je vooraf een afspraak maken wil je vanaf 7 april naar het recyclagepark. Dat kan zowel digitaal als telefonisch.

Surf naar www.veurne.be/afspraak-maken, kies bij ‘productmogelijkheden voor recyclagepark en daarna voor recyclagepark reservering. Je selecteert een beschikbaar tijdstip, vult alle gegevens in en bevestigt. Daarna krijg je een mail met alle details van de afspraak. Daarin zal staan dat de afspraak in het stadskantoor is maar je mag rechtstreeks naar het recyclagepark komen. Het gaat om een softwareprobleem dat niet meteen opgelost kan worden. Twee uur voor de afspraak krijg je een sms als herinnering. Daarin vind je het afsprakenkenmerk dat je toegang verleent tot het park. Wie niet op internet kan, kan elke werkdag van 8 tot 12 en van 13 tot 17 uur bellen naar 058 33 55 00. Eens op het recyclagepark heb je een half uur de tijd om alle afval in de juiste containers te droppen. Je kan één keer om de twee weken komen. Asbest is niet toegelaten. Kom alleen en enkel als het echt niet anders kan. De parkmedewerkers mogen je niet helpen.