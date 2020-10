Rechter veroordeelt roekeloze vrachtwagenchauffeur die met dashcam werd gefilmd: meermaals rechts ingehaald, zelfs via fietspad Bart Boterman

05 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Veurne De roekeloze vrachtwagenchauffeur die in juli vorig jaar erg gevaarlijke manoeuvres uithaalde op de N8 in Veurne en Alveringem, daarbij tot twee keer toe rechts inhaalde via gearceerde stroken en het fiertspad, moest zich maandagmorgen bij de politierechter presenteren. Hij blijkt inmiddels ontslagen te zijn door zijn rijgedrag.

Het roekeloze gedrag van de Fransman op 17 juli vorig jaar werd gefilmd met een dashcam van een ander voertuig. Het filmpje werd lustig gedeeld op sociale media en ook politie en parket keken mee. Die kon de identiteit van de chauffeur achterhalen, via de nummerplaat van de vrachtwagen van zijn werkgever DB Schenker uit Zwevegem. Chauffeur N.L. kreeg een dagvaarding in de bus en mocht het maandagmorgen gaan uitleggen bij de Veurnse politierechter. Het parket weerhield maar liefst 11 tenlasteleggingen.

“Er is inderdaad weinig goed te praten als je de beelden ziet. Mijn cliënt was als chauffeur erg tijdsgebonden en kreeg van zijn werkgever vaak onder zijn voeten wanneer leveringen niet op tijd waren. Die dag waren er tal van hindernissen op zijn traject en hij is de controle over zichzelf verloren. Hij beseft maar al te goed dat zijn rijgedrag onaanvaardbaar is”, pleitte meester Rik Ascrawat op de rechtbank.

“Maar straf hem niet te zwaar. Mijn cliënt is op staande voet ontslagen toen zijn werkgever de beelden onder ogen kreeg. Hij heeft een blanco strafregister en is écht geen cowboy op de weg. Dit was een eenmalige misstap. Wees asjeblieft mild”, aldus de advocaat. De politierechter hield het op 30 dagen rijverbod en 800 euro boete waarvan de helft met uitstel. “De mildheid die u vroeg, vindt u terug in de dertig dagen rijverbod. Die gelden namelijk enkel op Belgisch grondgebied en u bent een Fransman. U komt er dus nog goedkoop vanaf”, aldus de politierechter.