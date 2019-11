Python van 4 meter lang rukt terrarium uit livingmuur en ontsnapt: “Een onhandelbaar beest” Bart Boterman

04 november 2019

19u47 1 Veurne Een rotspython van maar liefst 4 meter lang en 40 kilo zwaar. Daarmee stond eigenaar Davy Malfait (27) maandagochtend oog in oog in zijn woonkamer. De wurgslang had zijn terrarium in de Rodestraat in Veurne uit de muur gerukt. “Het beest was uitzinnig. Mijn vriendin vond het welletjes en zei dat ik d e brandweer moest bellen.”

“Deze Afrikaanse rotspython, de derde grootste slangensoort ter wereld, is nog maar een week in mijn bezit en ik ben al de vierde eigenaar.” Davy Malfait beseft dat hij niet zomaar een huisdier heeft binnengehaald. “Het beest is eigenlijk onhandelbaar en heeft een enorme kracht. Zijn lengte valt mee, maar zijn omtrek is gigantisch voor een python. De slang wil absoluut niet gegrepen worden en niet in een terrarium zitten. Ze zijn de slang een week geleden met vijf personen komen afleveren, maar het heeft veel moeite gekost om hem in het terrarium te krijgen. Het dier klemde zich tussen de opening en maakte enorm luide blaasgeluiden. Zondagnacht heeft hij zo danig hard geduwd dat zijn terrarium (2.15 meter hoog, 2 meter lang en 1.5 meter breed, red.) gewoonweg los brak uit de muur waaraan het verankerd was.”

“Het beest was compleet tilt geslagen en stond in verdedigingsmodus. Ik had de slang zelf terug in zijn terrarium willen steken, maar het dier was uitzinnig en ik had iemand nodig om me te assisteren. Mijn vriendin vond het welletjes en zei dat ik de brandweer moest bellen. Bij hun aankomst was de slang vreemd genoeg vanzelf terug in het terrarium gekropen. Intussen is die extra verstevigd en opnieuw aan de muur bevestigd", aldus Davy Malfait, die een verklaring voor het gedrag ziet. “Een rotspython leeft in temperaturen tussen de 25 en 32 graden. Het was 25 graden in de woonkamer, dus was de slang in zijn normale doen. Extreem wild en onhandelbaar dus. Intussen heb ik de temperatuur verlaagd en dus is hij rustig geworden, het zijn namelijk koudbloedige dieren.”

Uitdagingen nodig

Davy heeft onder meer ook netpython, twee woestijnhagedissen en twee piranha’s in de woonkamer. Hij heeft de nodige vergunningen om de dieren thuis te houden. Velen zouden hem evenwel gek verklaren. “Maar ik heb veel ervaring met slangen en het is mijn doel om dit dier handelbaar te krijgen. Dat is voorlopig nog niet gelukt. Ik heb uitdagingen nodig in het leven, liefst zo extreem mogelijk.”

Zelfde vechterskarakter

Sommigen herkennen zijn gezicht misschien van op televisie. Davy Malfait werkt namelijk als acteur, figurant, model en stuntman. Zo was hij (of zijn lichaam) al te zien in onder meer The Bouncer, Patser, De Premier, Thuis, Nachtwacht en vele andere. Daarnaast is hij MMA-vechter en obsessief met sporten bezig. “Als ik een doel voor ogen heb, laat ik het niet los. Ik kan maandenlang ontzettend disciplinair leven om naar een wedstrijd toe te werken. Telkens wil ik het uiterste bereiken. In bepaalde dieren zoals slangen vind ik hetzelfde ‘vechterskarakter’ terug als in mezelf. Daarom zijn ze uitdagend voor mij. Maar goed. Mocht ik deze uitdaging niet tot een goed einde brengen, zal ik de python naar een serpentarium moeten doen.”