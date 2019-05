Proces Guy Van Sande vindt plaats op 26 juni in één namiddag: “Dat wordt nachtwerk”, klagen advocaten Bart Boterman

22 mei 2019

14u19 0 Veurne Het kinderpornoproces tegen acteur Guy Van Sande (56) zal op woensdag 26 juni om 13.30 uur van start gaan. De zaak had deze woensdagmorgen gepleit moeten worden, maar werd uitgesteld door een gebrek aan rechters. Enkele advocaten vrezen nachtwerk op 26 juni. “Ik betwijfel of alle pleidooien afgerond zullen zijn in een namiddag. Als het niet anders kan, zullen we tot een gat in de nacht moeten pleiten”, reageren advocaten Pieterjan Dens en Sven Mary. Er moeten namelijk drie beklaagden, verschillende slachtoffers en een procureur aan bod komen.

De inmiddels van zijn voetstuk gevallen acteur Guy Van Sande uit Edegem wordt vervolgd voor het produceren, bezitten en verspreiden van kinderporno. Ook een Antwerpse professor en een man uit Diksmuide staan terecht. Ze deelden de beelden via een chatbox, maar werden zo’n drie jaar geleden betrapt door speurders. De aanloop naar het proces was een ware procedureslag. De pleidooien werden eindelijk vastgelegd, maar eind vorige week verwittigde de rechtbank de betrokkenen omdat de zaak niet kon doorgaan. Er zijn drie rechters nodig, maar er waren niet genoeg rechters ter beschikking. “Niet de fout van de rechtbank van Veurne, wel het gevolg van alle besparingsrondes door de beleidsmakers”, zegt Sven Mary, advocaat van Van Sande.

Gat in de nacht

De agenda’s van alle magistraten, advocaten, beklaagden en slachtoffers opnieuw op elkaar afstemmen was geen sinecure. Het wordt de namiddag van 26 juni, is woensdagmorgen beslist. “De publieke opinie is belangrijk voor het gerecht in deze tijden, dus werd de zaak toch nog voor het zomerverlof gefixeerd. Dat is enigszins een goede zaak, maar ik vrees dat het nachtwerk wordt. Een datum in september had niet zo veel verschil meer gemaakt”, stelt Mary. Dat beaamt ook Pieterjan Dens, advocaat van de verdachte uit Diksmuide. “Heel wat partijen moeten hun zegje doen. Als we alle pleidooien optellen, komen we uit op een dag. We kunnen ons verweer toch niet afstemmen op de beperkte tijd? Als het niet anders kan, zullen we tot een gat in de nacht moeten doorwerken”, aldus Pieterjan Dens.

Farçe

Advocate van de slachtoffers Iris Exelmans is naar eigen zeggen wel opgezet met de inspanningen van de Veurnse rechtbank. “Ik heb het gevoel dat de rechtbank er alles aan heeft gedaan om de zaak alsnog voor het zomerverlof op de agenda te krijgen. Dat de zaak op bepaalde data niet door kon gaan door een tekort aan rechters is niet de schuld van de rechtbank, maar wel de verantwoordelijke minister. Laat deze farçe een signaal zijn om justitie terug op de rails te krijgen”, besluit Exelmans.