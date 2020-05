POLL – Wel of geen verkeer in de Ooststraat? Gudrun Steen

15 mei 2020

15u57 3 Poll Moet de Ooststraat verkeers- en parkeerarm blijven? Ja, het is veel veiliger voor fietsers en voetgangers

Nee, dit is overdreven en zorgt voor een dode winkelstad Ja, het is veel veiliger voor fietsers en voetgangers 34%

Nee, dit is overdreven en zorgt voor een dode winkelstad 66% Veurne Sinds maandag is de Ooststraat in het centrum van Veurne verkeers- en parkeerarm. Oppositiepartij N-VA is daartegen en vraagt een snelle aanpassing. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) zegt het morgen te evalueren en maandag te bespreken in het schepencollege.

De winkels zijn opnieuw open. Om de voetgangers en fietsers voldoende plaats te geven besloot het Veurnse stadsbestuur om de Ooststraat verkeers- en parkeerarm te maken. Die beslissing onthaalt oppositiepartij N-VA niet op gejuich. “Het is overdreven om die straat elke dag af te sluiten van 10 tot 17 uur”, stelt Wouter Vanlouwe. “De Ooststraat ligt er daardoor nog meer verlaten bij dan vroeger. Wat een stimulans had moeten zijn om te shoppen draait anders uit. Veurne lijkt op een dode winkelstad. We vragen om het verkeer opnieuw toe te laten en parkeren mogelijk te maken in de Ooststraat. De klanten kunnen langs de ene zijde doorgaan en langs de andere kant terugkeren. De automobilisten kunnen perfect op de meeste plaatsen parkeren.”

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) evalueert morgen. “Deze week was het inderdaad nog kalm in ons commercieel centrum net zoals in de meeste andere steden en gemeenten. Morgen zaterdag, zeker met het voorspelde mooie weer, kan het drukker zijn. Pas dan zullen we goed kunnen evalueren. Maandag bespreken we het met het schepencollege. Als een bijsturing nodig is, zullen we het dan communiceren.”