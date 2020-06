POLL - Student Siebe wil dat alle West-Vlaamse Leopold II-lanen een andere naam krijgen. Ruim 1800 mensen tekenden zijn petitie al Gudrun Steen

12 juni 2020

17u22 48 Poll Vind jij dat de Leopold II-laan moet vervangen worden door een andere straatnaam? Ja

Nee Ja 16%

Nee 84% Veurne ‘Hernoem alle Leopold II-lanen in West-Vlaanderen! #Leopold II Must Fall’. Onder die noemer zette student Siebe Jonckheere (21) een petitie online. Hij hoopt dat de 6 West-Vlaamse steden en gemeenten met een Leopold II-laan die naam veranderen en dan nog het liefst door een vrouwennaam.

Siebe studeert sociale en culturele antropologie aan de KU Leuven. De heisa rond de omstreden Leopold II laait hoog op. Er zijn al een aantal beelden in Vlaanderen verdwenen en die actie steunt Siebe. Zelf zet hij een petitie online in de hoop dat Brugge, Nieuwpoort, Oostende, De Haan, De Panne en Koksijde hun Leopold II-laan veranderen van naam. Hij stelt voor om te kiezen voor een vrouwennaam. “Gemeenten die zich willen profileren als divers en inclusief moeten de kans grijpen om hun Leopold II-laan te hernoemen. Het is nodig dat we de vanzelfsprekendheid van standbeelden en straatnamen voortdurend in vraag stellen. Alleen dan gaan we kritisch om met onze geschiedenis. Beelden en namen van straten ‘normaliseren’ een figuur maar in dit geval verdient die dat niet.”

Petitie

Siebe zou graag tegen 30 juni de online-petitie versturen naar de 6 West-Vlaamse steden en gemeenten. Die datum is niet toevallig. “Dan is het net de 60ste verjaardag van de Dag van de Onafhankelijkheid voor de republiek Congo. Door een massamoordenaar zoals Leopold II met een naamplakkaatje in onze straten te eren normaliseren we het racistisch geweld en maken we geen broodnodige historische oefening om onze koloniale erfenis kritisch te bekijken.”

Weinig enthousiasme bij steden en gemeenten

Eerder deze week liet burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) van Koksijde al weten dat hij de naam niet zal veranderen. “Ruim tien jaar terug stelde ik zelf voor om het te wijzigen naar de Leopoldlaan maar daarop kwam veel negatieve reactie. Een straatnaam wijzigen brengt ook heel wat administratie met zich mee.” Ook in De Panne hebben ze niet meteen de intentie om de straatnaam te veranderen. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) staat wel open voor een gesprek.