Politie overleg met horeca-uitbaters nadat ze bier serveren aan min 16-jarigen Bart Boterman

18 september 2019

10u42 8 Veurne De politie Spoorkin gaat binnenkort samenzitten met de uitbaters van populaire cafés op de Grote Markt en de Appelmarkt in Veurne. Afgelopen vrijdagen na schooltijd stelde de politie namelijk vast dat er bier werd geserveerd aan min 16-jarigen. “Dat is verboden en daarop staan bovendien strenge geldboetes”, zegt commissaris Toon Fonteyne.

“Eind vorig jaar kwamen al meldingen binnen over het serveren van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar. We hielden toen controles in De Botermand, De Kroon, Furnapub en Oud Veurne. We stelden inbreuken vast en gingen in overleg met de uitbaters. Bij de start van het nieuwe schooljaar beslisten we om opnieuw controles uit te voeren op vrijdagen en dat resulteerde in nieuwe vaststellingen van inbreuken. Niet alle uitbaters respecteren de leeftijdsgrens bij het serveren van alcohol”, aldus commissaris Toon Fonteyne van de politie Spoorkin.

Preventief optreden

Volgens hem is het een probleem van alle tijden. “De uitgaansbuurt van Veurne floreert en we moeten ervoor zorgen dat dat kan blijven duren, maar dan zonder de excessen. Beter preventief optreden dan plots te moeten vaststellen dat een jongere op de spoedafdeling belandt door overmatig alcoholgebruik”, gaat de commissaris verder. Op het serveren van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar staan strenge geldboetes. Maar volgens de horeca-uitbaters is het haast onmogelijk om aan alle jonge klanten te vragen om hun paspoort te laten zien. Bovendien omzeilen jongeren vaak de wetgeving door ouderen bier te laten halen.

Eerst praten

“In plaats van meteen repressief op te treden, willen we eerst opnieuw rond de tafel zitten met de uitbaters om een oplossing te vinden. Ook de stad Veurne staat achter het overleg met de uitbaters. Als er daarna nog steeds inbreuken worden vastgesteld, zullen we mogelijk wél sanctionerend optreden", besluit commissaris Toon Fonteyne.