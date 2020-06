Politie laat park afsluiten na vondst van ‘kinderhoofd’, dat van levensechte pop blijkt te zijn Bart Boterman

11 juni 2020

16u44 0 Veurne De politie heeft het Vaubanpark in Veurne donderdag iets over 13 uur laten afsluiten, omdat arbeiders van de technische dienst een ‘kinderhoofd’ hadden zien liggen tussen het riet van de vijver. Gelukkig bleek het om het hoofd van een levensechte pop te gaan.

Toen de politie telefoon kreeg van de technische dienst, werd geen enkel risico genomen. “Als politie moeten we steeds uitgaan van het ergste. En inderdaad, even was het alle hens aan dek. Vanop afstand leek het om een echt hoofd te gaan. Ook wij konden het verschil niet zien toen we ter plaatse kwamen”, zegt commissaris Toon Fonteyne van de lokale politie Spoorkin. Meteen werd een perimeter ingesteld.

“Gelukkig ging het bij nader inzien om het hoofd van een soort maquillagepop, gelukkig maar. Het hoofd was overigens al wat begroeid met algen en moet er al een tijdje hebben gelegen. We mochten er niet aan denken dat we echt met een kindermoord te maken kregen in onze stad”, aldus de commissaris. Na twintig minuten werd de perimeter opgeheven en keerde de rust terug.