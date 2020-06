Peter Billiouw (50) is nieuwe korpschef van politie Spoorkin, de kleinste zone van de provincie: “Bijbrengen van extra structuur, digitalisering en samenwerkingsverbanden met andere zones” Bart Boterman

29 juni 2020

17u48 0 Veurne De 50-jarige Peter Billiouw uit Izegem heeft maandag de eed afgelegd als nieuwe korpschef van de politiezone Spoorkin (Veurne, Alveringem, Lo-Reninge), de kleinste van West-Vlaanderen. “Die kleinschaligheid heeft voor- en nadelen. Enerzijds is iedereen snel op de hoogte van de gebeurtenissen en wordt informatie snel onderling uitgewisseld. Anderzijds ontbreekt het soms aan structuur”, vertelt hij. Die extra structuur bijbrengen, het uitbouwen van een Lokaal Informatie Kruispunt (LIK), de zone verder digitaliseren en samenwerkingsverbanden smeden met andere zones, zijn zijn grootste doelstellingen.

Peter Billiouw studeerde in 1996 af als master in de rechten maar had naar eigen zeggen nooit interesse in de advocatuur. Hij startte zijn politiecarrière aan de basis, als agent bij de gemeentepolitie in Torhout. Na een versnelde opleiding als aspirant-officier kwam hij bij de gemeentepolitie van Anderlecht terecht en het jaar daarna als aspirant-officier bij de gemeentepolitie van Kortrijk. In 2001, bij de eenmaking van de politie, werd Peter Billiouw benoemd tot commissaris bij de lokale politie VLAS (Kortrijk, Lendelede, Kuurne). “Ik specialiseerde me in human resources management waarin ook de dienst Intern Toezicht was ondergebracht wat innoverend was voor die tijd. De politiezone kreeg toen zelfs het Investors in People label toebedeeld voor de manier waarop met het personeel werd omgegaan”, vertelt Billiouw over zijn loopbaan. Daarnaast specialiseerde hij zich ook in opleidingen en trainingen geweldbeheersing met vuurwapen.

Gold Commander

Na 13 jaar commissaris te zijn geweest in PZ Vlas, vertrok Billiouw naar de Algemene Inspectie, zeg maar de tegenhanger van het Comité P dat rechtstreeks onder de FOD Binnenlandse Zaken werkt. “Daar voerde ik audits uit in tal van politiezones in Vlaanderen. Dat ging onder meer over de operationele werking van de korpsen, de zogenaamde basisfunctionaliteiten. Zo voerde ik in 2015 een half jaar lang een audit uit in PZ Spoorkin. De kennis die ik toen opdeed, is erg mooi meegenomen als nieuwe korpschef”, aldus Peter Billiouw. Tijdens en na de periode bij de Algemene Inspectie behaalde hij ook het directiebrevet dat noodzakelijk is voor het postuleren voor hoofdcommissaris. Hij werd tevens erkend bemiddelaar in sociale zaken.

Affiniteit met de zone

Na de Algemene Inspectie ging Peter Billouw, in 2017, aan de slag als hoofdcommissaris Directeur Operaties bij de politiezone Grensleie (Menen, Ledegem, Wevelgem). “Ook toen stond de vacature voor korpschef van de PZ Spoorkin open. Ik twijfelde sterk, maar wou nog meer operationele kennis opdoen vooraleer ik mij kandidaat stelde als korpschef. Toen de positie bij de PZ Spoorkin drie jaar later opnieuw vrij kwam, stelde ik mij alsnog kandidaat. Mijn werk bij Grensleie was echter nog niet af, maar korpschef worden was een logische stap in mijn carrière. Ook bij de PZ Midow (Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke) zochten ze een nieuwe korpschef en dat is nochtans veel dichter bij mijn deur. De affiniteit met de bestuurlijke overheid, korpsleiding en organisatie van de PZ Spoorkin was echter veel groter, onder meer door de audit. De leden van het politiecollege hoef ik bijvoorbeeld niet meer te leren kennen”, aldus Billiouw. Hij was de enige kandidaat om korpschef te worden, de andere kandidaat haakte kort voor het examen af.

Structuur, digitaliseren, samenwerkingsverbanden en polyvalentie

PZ Spoorkin is het kleinste korps van West-Vlaanderen met slechts 50 politiemensen en 10 burgerpersoneelsleden. “Die kleinschaligheid heeft voor- en nadelen. Enerzijds is iedereen snel op de hoogte van de gebeurtenissen en wordt informatie snel onderling uitgewisseld. Anderzijds ontbreekt het daarom soms aan structuur. Die extra structuur bijbrengen, het uitbouwen van een Lokaal Informatie Kruispunt (LIK) en de zone verder digitaliseren lijken de grootste uitdagingen. Ook werken aan polyvalentie onder de personeelsleden is nodig. Bij een klein korps is dat onontbeerlijk, want bij uitval moeten taken worden opgevangen door anderen”, gaat Peter Billiouw verder. Voorts wil hij de zone versterken door middel van samenwerkingsverbanden met andere politiezones. “Daar ligt ongetwijfeld de toekomst. Politiezones kunnen een betere dienstverlening garanderen door samen te werken”, besluit de nieuwe korpschef. De man is gehuwd en samen met zijn echtgenote fervent triatleet. Kinderen heeft hij niet.