Papier in vuilniswagen vliegt in brand tijdens ronde Jelle Houwen

23 mei 2019

12u27 0 Veurne Een chauffeur van een vuilniswagen die donderdagochtend bezig was aan zijn ronde, merkte plots op dat er achteraan de vuilniswagen brand was ontstaan.

Even voor 8 uur reed de trucker van afvalophaler Novidon in de Albert I-Laan toen hij heel wat vlammen en een flinke rookontwikkeling opmerkte. Hij zette de truck aan de kant en zag dat een grote stapel papier en karton in de vrachtwagen in brand stond. Samen met een collega slaagde hij er in om het vuur al voor een stuk te blussen tot de komst van de brandweer. Die liet de achterklep van de vrachtwagen omhoog halen zodat het brandende papier en karton op straat terecht kon en daar nog nageblust kon worden. Hoe het papier plots in brand vloog, is nog niet duidelijk. De schade bleef beperkt.