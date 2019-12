Overlijden sergeant Jan (53) dompelt brandweer in diepe rouw: “Blijven met onwezenlijk gevoel achter” Mathias Mariën

23 december 2019

12u13 7 Veurne De brandweer van Veurne is is diepe rouw na het overlijden van 1ste sergeant Jan Bouttry (53). De vader van twee kinderen overleed afgelopen donderdag na een moedige strijd tegen de spierziekte ALS. “Hoewel het nieuws er zat aan te komen, blijft onze brandweerzone met een onwezenlijk gevoel achter", zegt kapitein Rik Breem.

Twee jaar geleden kreeg Jan Bouttry uit Veurne te horen dat hij aan de spierziekte ALS lijdt. Zijn toestand ging razendsnel achteruit. De man, vader van twee dochters van 15 en 18, moest noodgedwongen stoppen met zijn installatiebedrijf voor sanitair en verwarming en als brandweersergeant, na 33 jaar dienst. Dat betekende echter niet dat zijn collega’s hem vergaten. Sterker nog: de 1ste sergeant bleef er op handen gedragen worden. Zo organiseerde de brandweerzone in september 2018 nog een grote benefiet ten voordele van de ALS-liga. Korte tijd terug vond er in Veurne ook een opendeurdag plaats op vraag van Jan. “Hij keek daar enorm naar uit en we zijn enorm blij dat we hem dat konden bieden", klinkt het binnen het korps.

Vechtlust

De laatste maanden zagen zijn collega’s hoe Jan bleef strijden tegen zijn ziekte. “We wilden niet aan de zijlijn blijven staan. Met de benefiet en opendeurdag probeerden we hem zoveel als mogelijk te helpen in het gevecht die niet te winnen was”, zeggen ze. “Ondanks alle steun en Jan zijn vechtlust konden we niet ontkennen dat bij elk weerzien ook de sporen van de ziekte steeds duidelijker werden. Jan was er nog een laatste keer bij tijdens de Barbaraviering begin december, daar ontving hij nog de gouden palmen der kroonorde.” Binnen de kazerne stond Bouttry bekend als een goedlachse levensgenieter. Jan kwam bij het korps op 1 december 1984 waarbij hij op 18-jarige leeftijd in de voetsporen van zijn vader trad. Hij bevorderde op 1/12/1997 tot korporaal, vervolgens op 01/01/2004 tot sergeant en op 01/01/2011 tot 1ste sergeant.

Uitvaart

“Jan was ook vele jaren actief als brandweerduiker en hij was in de laatste jaren ook verantwoordelijk voor de werkgroep adembescherming binnen brandweerpost Veurne. De aanzet voor het huidige oefenlokaal voor adembescherming is dan ook een verdienste van Jan. Helaas heeft hij er nooit actief kunnen in oefenen”, gaat kapitein Rik Breem verder. De uitvaartplechtigheid gaat door op 28 december om 10u in de aula van het uitvaartcentrum Cornelis te Veurne. Het brandweerkorps zal er met de gepaste eer afscheid nemen van 1ste sergeant Jan Bouttry.