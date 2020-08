Oudste inwoner van Veurne viert haar 104de verjaardag in wzc Ter Linden Gudrun Steen

29 augustus 2020

11u59 1 Veurne Het was feest in residentie Laura in het woonzorgcentrum Ter Linden in Veurne. Malvina Roossens vierde haar 104de verjaardag. Ze is daarmee de oudste inwoner van de boetestad.

Haar twee zonen Willem en Roland konden er door ziekte niet bij zijn maar alleen hoefde Malvina haar gezegende leeftijd niet te vieren. Een aantal vriendinnen kwamen af alsook schepen Guido Hoste (CD&V) en burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). Het verzorgend personeel heeft niets dan lof voor het feestvarken. Ze woont er nog maar sinds april. De lockdown door het coronavirus was toen net aan de gang waardoor ze een paar weken in quarantaine moest. Stilzitten is niet aan Malvina besteed. Ze doet graag mee met de bewegingsoefeningen. Ze is geboren in Vlissingen in Zeeuws-Vlaanderen. Haar man Julien Deboyser is intussen overleden.