Opschudding op Sint-Denisplein voor klein keukenbrandje Bart Boterman

29 augustus 2019

12u30 0 Veurne Op het Sint-Denisplein in Veurne was er donderdag kort voor de middag enige oproer door een brandoproep vanuit een appartementsgebouw. Politie, brandweer en ziekenwagen snelden ter plaatse.

In een appartement op de bovenverdieping had iemand een kookpot te lang op het vuur laten staan. Dat resulteerde in een klein keukenbrandje met rookontwikkeling. Nog voor de hulpdiensten goed en wel ter plaatse waren, was het vuur al onder controle. Het appartement werd nog geventileerd want er hing een sterke rookgeur. Ook de bewoonster had wat rook ingeademd en lichte ademhalingsproblemen. Na een half uur keerden alle hulpdiensten terug. De schade is miniem.