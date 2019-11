Opnieuw zware botsing op zelfde kruispunt in Houtem Bart Boterman

20 november 2019

12u23 6 Veurne Op twee dagen tijd zijn twee ongevallen gebeurd op precies hetzelfde kruispunt in Houtem, dat van de Houtemstraat met de Landsmanstraat. Nadat er dinsdag rond 10.15 uur al een zware botsing gebeurde, was dat woensdag rond 10.30 uur opnieuw het geval. Een voertuig met Franse nummerplaat kwam uit de Landsmanstraat en verleende geen voorrang aan een bestelwagen.

De bestelwagen, die uit de richting van Houtem kwam, boorde zich in de flank van de personenwagen die in de sloot werd gekatapulteerd. De brandweer van Veurne en Lo-Reninge moesten de bestuurder bevrijden uit de zwaar gehavende wagen. Hij werd licht gewond afgevoerd naar het ziekenhuis in Veurne. De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd. Beide voertuigen werden getakeld.

Op dinsdag gebeurde een botsing tussen een lichte vrachtauto die uit de Goemoetestraat - aan de overkant van de Landsmanstraat - kwam en geen voorrang verleende aan een voertuig op de Houtemstraat. Toen werden twee lichtgewonden naar het ziekenhuis overgebracht. De ongevallen zijn allicht het gevolg van de omleidingen sinds er wegenwerken zijn in Houtem. De landelijke baantjes krijgen plots meer trafiek te verduren. Ook in het verleden, zoals in mei van dit jaar nog, gebeurden ook al ongevallen op het desbetreffend kruispunt.