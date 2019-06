Oplichtster die zich voordeed als Orange-medewerkster blijft maand langer in cel Bart Boterman

18 juni 2019

16u29 0 Veurne De 36-jarige vrouw uit Bulskamp die wordt verdacht van grootschalige oplichting via Facebook Messenger, blijft een maand langer in de cel. Dat werd dinsdag in de raadkamer beslist, bevestigt het parket van Veurne.

Marina C. werd op 17 mei gearresteerd na meerdere klachten van gedupeerden. De vrouw gaf zich uit voor personeelslid van Orange, contacteerde haar slachtoffers via Facebook Messenger en bood multimediaproducten aan tegen zestig procent van de prijs. De vrouw ontving tienduizenden euro’s maar stuurde de bestelde producten nooit op, omdat ze die helemaal niet in haar bezit had. De vrouw moet minstens een maand langer in voorhechtenis.

Marina C., die op Facebook zat onder de namen Mariena Hannes, later Marie Nie en daarna Rienie Ma, was niet aan haar proefstuk toe. Er was al een zaak hangende tegen de vrouw, eveneens voor oplichting via het internet, in 2017. De zaak werd kort voor haar arrestatie nog doorverwezen naar de correctionele rechtbank, maar dat weerhield haar niet om opnieuw toe te slaan. Intussen hebben al een twintigtal slachtoffers aangifte gedaan bij de politie.