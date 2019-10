Oplichtster (36) via 2dehands.be krijgt 12 maanden cel - grotendeels met uitstel - maar kijkt aan tegen nieuwe strafzaak Bart Boterman

29 oktober 2019

13u06 0 Veurne De 36-jarige Marina C. uit Bulskamp is veroordeeld tot 12 maanden cel waarvan 9 met uitstel voor tientallen feiten van oplichting. Via 2dehands.be verkocht ze tal van spullen, maar die leverde ze nooit af. Het strafrechtelijk onderzoek maakte geen indruk op haar, want ze bleef nadien gewoon verder oplichten voor hogere bedragen. Die rechtszaak volgt nog.

De feiten van oplichting waarvoor Marina C. vervolgd werd, dateren uit 2017 en 2018. In totaal ging het om zo’n 2.000 euro buit. Bovendien stond ze terecht omdat ze 15.000 euro van de rekening van haar ex overschreef op haar eigen rekening. Toen de zaak na grondig onderzoek werd doorverwezen naar de correctionele rechtbank, in mei dit jaar, werd de vrouw plots in voorhechtenis geplaatst. Ze was verder blijven oplichten voor zelfs hogere bedragen, via Facebook Messenger waar ze zich voordeed als een medewerkster van Orange. Ze bood elektronica aan tegen scherpe prijzen en stak zo 35.000 euro op zak, zonder ooit maar iets op te sturen. Na twee maanden werd de vrouw vrijgelaten door de onderzoeksrechter omdat haar vader alle gedupeerden uit eigen zak had terugbetaald.

Niet naar de cel

Voor die nieuwe feiten wordt ze later nog vervolgd. Het vonnis van de rechtbank van Veurne, dinsdagmorgen uitgesproken, heeft enkel betrekking op de eerste reeks van oplichting. Ze kreeg 12 maanden cel waarvan 9 met uitstel en 1.600 euro boete. Concreet betekent het dat de vrouw nu een strafregister heeft, maar eigenlijk niet naar de cel moet. Dat kan mogelijk nog veranderen wanneer de nieuwe feiten voor de rechtbank moeten komen.

