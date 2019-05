Oplichtster (36) maand langer aangehouden, vrouw was niet aan proefstuk toe Bart Boterman

21 mei 2019

15u47 16 Veurne De 36-jarige vrouw uit Bulskamp bij Veurne die vrijdag werd aangehouden voor oplichting via Facebook, blijft een maand langer in de cel. Dat werd dinsdagmorgen beslist in de raadkamer, bevestigt het parket van Veurne. Een eerder onderzoek tegen de vrouw was net afgerond en die zaak werd vorige week doorverwezen naar de rechtbank, blijkt nu.

Maar dat weerhield Marina C. kennelijk niet om opnieuw haar gang te gaan. Ze werd afgelopen vrijdag aangehouden na tientallen klachten van mensen die ze had gecontacteerd via Facebook Messenger. Ze deed zich voor als personeelslid van Orange en bood hen multimediaproducten aan tegen zestig procent van de prijs. De vrouw ontving tienduizenden euro’s maar stuurde de bestelde producten nooit op, omdat ze die helemaal niet in haar bezit had. De vrouw zit minstens een maand langer in voorhechtenis, werd dinsdagmorgen beslist.

De vrouw werd nog niet eerder veroordeeld voor oplichting, maar er was wel al een andere zaak lopende. Het gaat om eerdere feiten van oplichting via het internet, in 2017. De zaak werd vorige week doorverwezen naar de correctionele rechtbank, bevestigt de advocaat die haar bijstaat in dat dossier. De raadsman werd echter niet gecontacteerd in het nieuwe dossier met de aanhouding. De advocaat die haar tussen komt in het huidig dossier, wil niet reageren op de zaak. Intussen zijn bij de politie nog extra klachten binnengekomen, werd bevestigd.