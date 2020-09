Op zoek naar werk? Versmarkt Delva krijgt haar vacatures niet ingevuld Gudrun Steen

28 september 2020

11u58 0 Veurne Versmarkt Delva in Veurne zoekt sinds juli nieuwe medewerkers maar vindt er geen. Zaakvoerder Bram Delva heeft nood aan mensen voor in de winkel en het atelier.

“We werken momenteel al met een veertigtal vaste medewerkers aangevuld met flexijobbers en jobstudenten. Begin dit jaar waren er dat nog maar 35”, schetst Bram. Dit jaar opende hij een gloednieuwe winkel in Veurne. “We zijn blij met het succes maar ons team moet wel dringend uitgebreid worden. Zowel in de winkel, het atelier als in de keuken zijn extra helpende handen meer dan nodig. We zoeken sinds juli en hebben alle mogelijke kanalen al geprobeerd. Ik denk maar aan sociale media, de VDAB, interimkantoren enzovoort. Tevergeefs momenteel.”

Concreet zoeken ze bij Versmarkt Delva een gediplomeerde beenhouwer of kok voor een werkweek van 38 uur, 6 dagen per week en steeds op zaterdag. De keukenmedewerker moet vooral een passie voor koken koesteren en kaas hebben gegeten van de foodtrends. Hij of zij werkt vijf dagen per week, maandag tot vrijdag. De verkoopmedewerker vormt de ambassadeur van de winkel. Uiteraard is hij of zij op zaterdag paraat.

Info: bram@delva.info.