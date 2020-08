Oorzaak van dodelijk arbeidsongeval in Veurne nog niet gekend: autopsie en onderzoek vrachtwagen moeten duidelijkheid brengen Siebe De Voogt

19 augustus 2020

16u37 0 Veurne De oorzaak van het De oorzaak van het dodelijk arbeidsongeval dinsdagnamiddag in Veurne is nog niet gekend. Het gerecht hoopt dat een autopsie en onderzoek van de vrachtwagen meer duidelijkheid brengen over het tragische incident.

Bij wegenwerken op de werfzone van de oude Suikerfabriek ging gisteren een dumper, waarmee aarde wordt vervoerd, aan het kantelen. De vrachtwagen belandde uiteindelijk op z'n kop in het water van een spaarbekken. Voor de chauffeur, een 35-jarige Pool, kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse. De oorzaak van het ongeval is een dag na de feiten nog niet gekend. Het gerecht laat de dumper onderzoeken op eventuele mankementen en laat ook een autopsie en toxicologisch onderzoek uitvoeren in de hoop om meer duidelijkheid te krijgen over hoe het incident is kunnen gebeuren.