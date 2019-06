Ook politiezone Spoorkin waarschuwt voor malafide klusjesmannen Jelle Houwen

10 juni 2019

Nadat eerder de politiezones Polder en Kouter al voor waarschuwden lanceert nu ook politiezone Spoorkin (Veurne, Alveringem en Lo-Reninge) een oproep voor malafide klusjesmannen. Eerder werden die al waargenomen in onder andere Torhout, Kortemark en Diksmuide maar nu zijn ze ook gezien in Spoorkin. “Ook in onze politiezone krijgen we melding van Engelstalige personen die reclame maken voor allerlei klusjes zoals asfaltwerken, snoeiwerken, dakwerken, ontmossen, reinigen van gevels en opritten, …”, zegt de politie. Ze stellen zich vaak bijzonder assertief op, in het bijzonder tegen kwetsbare en oudere personen. Zij gaan na aanvang van de werken woekerprijzen eisen. Indien zij zich aanbieden: ga niet op hun voorstellen in en verwittig de lokale politie.” U kunt hiervoor gratis het noodnummer 101 gebruiken.