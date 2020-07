Ook mondmaskerplicht in Veurnse binnenstad Bart Boterman

24 juli 2020

14u23 0 Veurne Ook het stadsbestuur van Veurne voert een mondmaskerplicht in voor het centrum van de stad. Die geldt vanaf vandaag, vrijdag 24 juli en moet de verspreiding van het coronavirus tegenhouden.

Een mondmasker dragen is voortaan verplicht tussen 10 tot 19 uur in de Ooststraat, de Grote Markt, de Noordstraat, de Appelmarkt, het Stadspark, de Zuidstraat en op het Suikerpark. Tijdens de wekelijkse markt op woensdag komen daar ook nog de Lindendreef, Sporkijnstraat en Boterweegschaalstraat bij. Ook op rommelmarkten en kermissen is het dragen van een mondmasker verplicht, net zoals in openbare gebouwen. Het niet naleven van de maatregelen kan een boete opleveren.