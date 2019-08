Ook mensen met beperking welkom op de Veurnse stratenloop GUS

27 augustus 2019

14u24 0 Veurne De vijfde editie van het evenement ‘Laat Mie Moar Lopen’ op vrijdag 13 september in Veurne wordt er één waaraan iedereen kan meedoen: van kinderen, volwassenen tot mensen met een beperking.

“Voor het eerst integreren we een G-loop in de vijf kilometer van onze stratenloop”, zegt Dirk Kesteloot die het evenement deze middag voorstelde. “We werken daarvoor samen met de organisatie Havenzate in Veurne en krijgen steun van G-sport Vlaanderen en de Vlaamse overheid. We noemen dit nieuwe initiatief Memorial Paule George. Zij was werkzaam in Havenzate en in haar vrije tijd actief bij een aantal verenigingen. Ze overleed in oktober vorig jaar. Johan De Beule zal het hele gebeuren becommentariëren. Hij is de omroeper op de Memorial Van Damme. Vooraleer we de loopschoenen aanbinden genieten we van een optreden van Adagio uit Veurne die op de beats van ‘Laat Mie Moar Lopen’ van Veurnse ereburger Willem Vermandere zal dansen. Om 18 uur starten de kinderen van zes tot elf jaar. Iedereen krijgt bij aankomst een medaille. Een uur later is het aan de rest. Het parcours is hetzelfde als vorig jaar. De vijf kilometer kronkelt door de historische stadskern, het stadspark en het Vaubanpark. De tien kilometer gaat verder met een lus naar Bulskamp en naar de Kaaiplaats. We verdelen drie Toekoer-cheques onder de school, de vereniging en de onderneming met de meeste deelnemers. Die kunnen ze spenderen bij de lokale middenstand. Ons doel? Iedereen doen bewegen. Langs het parcours zorgen twee doedelzakspelers en de Diksmuidse streetband ‘The Rolling Notes’ voor de ambiance.” Deelnemen kost twaalf euro. Alle praktische informatie kan je nalezen op www.lmml.be.

